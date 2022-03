Світ має знати правду про війну в Україні! Потужний меседж наших футболістів

Шостий день в Україні триває кровопролитна війна, яку розпочав божевільний диктатор РФ. Українські футболісти не залишилися осторонь трагедії і записали звернення до світової спільноти.

We are Ukrainians. We are one. We are defending our land.

We ask your support #StopWarInUkraine pic.twitter.com/rA0WmmLnZv