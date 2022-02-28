"Ми кістками ляжемо, але не будемо рабами!" Білосюк звернулася до російських окупантів

Не буде окупантів на нашій землі, - Білосюк / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

20 лютого відбулося офіційне закриття Олімпіади-2022 – свята миру та дружби. А вже рано-вранці 24 лютого мирні міста України були підло обстріляні балістичними ракетами путінськими виродками.

Учасниця Ігор у Пекіні Олена Білосюк написала дуже емоційний пост, адресований російським окупантам.

"Я жила, живу і житиму! У вільній країні! Милою, рідною. Навіщо ви тут, сволото?

Хочете гвалтувати наших жінок та займати наші землі? Невже вам не вистачає свого щастя?

Ви покидьки навіть мови нашої не знаєте! Від кого ви рятуєте? Від своєї армії? Ось! Ми кістками ляжемо, але не будемо рабами!!!", – Написала Олена у своєму Facebook.