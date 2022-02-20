Україна взяла участь у церемонії закриття Олімпіади-2022: фото

У неділю завершилися зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні. Фінальним акордом спортивних змагань стала барвиста церемонія закриття.
Прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2022 несла знаменита біатлоністка Олена Білосюк. Раніше Олена вже була прапороносцем нашої країни на відкритті Ігор-2018.
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На закритті Олімпійських ігор-2022 були лише спортсмени, які ще залишились у Пекіні. В України це були представники збірних з біатлону та лижних перегонів.
Нагадаємо, збірна України здобула на Іграх у Пекіні одну медаль – фристайліст Олександр Абраменко завоював срібло у лижній акробатиці.
В медальному заліку Україна посіла 25 місце. Найбільше нагород вибороли норвезькі спортсмени. У їхньому активі 16 золотих медалей.
А найтитулованішим спортсменом Олімпіади став норвезький біатлоніст Йоханнес Бе. У Пекіні він завоював п'ять нагород, у тому числі чотири золоті.