Ударная сила! Лучший нокаутер Украины вступил в тероборону

Сергей Богачук последовал примеру прославленных украинских боксеров и стал на защиту Родины

Сергей Богачук пополнил ряды теробороны / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Украинский нокаутер Сергей Богачук (20-1, 20 KO) вступил в тероборону. Об этом сообщил в Instagram его промоутер Том Леффер.

"Богачук в Украине сейчас со своей семьей, готовится к путинской атаке на его город. Сергей не в Киеве, но присоединился ко многим профессиональным боксерам, – Виталию и Владимиру Кличко, Александру Усику, Василию Ломаченко – среди прочих, которые сражаются за свою страну", – написал Леффер.

Реклама

Напомним, что Сергей Богачук, которого многие называют "новым Ломаченко", довел счет своим победам на ринге до 20. Теперь нужно добыть главную победу – нокаутировать путинских варваров.

Сергей Богачук – 20 побед, все 20 – нокаутом / Фото: Getty Images

Отметим, что первым из украинских боксеров пополнил ряды защитников Родины Владимир Кличко. В начале февраля он записался в бригаду территориальной обороны Киева.

Реклама

Владимир Кличко подает документы

Затем в состав теробороны Белгород-Днестровского записался прославленный боксер Василий Ломаченко, которого раньше называли пророссийским ватником.

Реклама

Следом за Ломаченко в состав теробороны Киевской области записался чемпион мира по боксу Александр Усик. Теперь он будет защищать родную страну от российских захватчиков.