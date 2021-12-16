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Лучший нокаутер Украины получил нового соперника

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сегодня
16 декабря, 09:01
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Уроженец Винницы Сергей Богачук по прозвищу Тощий, проживающий в Калифорнии, поедет драться в канадский "Колизей"
Сергей Богачук - 20 побед, все 20 - нокаутом
Сергей Богачук - 20 побед, все 20 - нокаутом / Фото: Getty Images

Следующим соперником 26-летнего Сергея Богачука станет 32-летний канадец Микаэль Зюски (35-2-0, 23 KO). Их бой состоится 25 марта в канадском городе Труа-Ривьер на арене "Колизей", вмещающей 3500 человек.

Об этом сообщает BoxingScene.

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Отметим, что боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Сергей Богачук является лучшим нокаутером Украины. Все свои 20 побед на профи-ринге он добыл досрочно.

В своем предыдущем поединке, в сентябре, Богачук избил Рафаэля Игбокве, заставив угол американца снять своего боксера по ходу боя.

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Правда, перед тем, в марте 2021-го, Богачук потерпел свое единственное поражение – украинского боксера нокаутировал в чемпионском бою Брэндон Адамс из США.

Сергей Богачук
Сергей Богачук / Фото: Instagram

Ближайший соперник Богачука, Микаэль Зюски, четырежды был чемпионом Канады. В последнем поединке проиграл нокаутом литовцу Эгидиюсу Каваляускасу.

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