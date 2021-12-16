Найкращий нокаутер України отримав нового суперника

Уродженець Вінниці Сергій Богачук на прізвисько Худий, який проживає в Каліфорнії, поїде битися в канадський "Колізей"

Сергій Богачук - 20 перемог, усі 20 - нокаутом / Фото: Getty Images

Наступним суперником 26-річного Сергія Богачука стане 32-річний канадець Мікаель Зюскі (35-2-0, 23 KO). Їхній бій відбудеться 25 березня в канадському місті Труа-Рів'єр на арені "Колізей", що вміщає 3500 глядачів.

Про це повідомляє BoxingScene.

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Зазначимо, що боєць першої середньої ваги (до 69,9 кг) Сергій Богачук є найкращим нокаутером України. Усі свої 20 перемог на профі-рингу він здобув достроково.

У своєму попередньому поєдинку, у вересні, Богачук побив Рафаеля Ігбокве, змусивши кут американця зняти свого боксера під час бою.

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Щоправда, перед тим, у березні 2021-го, Богачук зазнав своєї єдиної поразки – українського боксера нокаутував у чемпіонському бою Брендон Адамс із США .

Сергій Богачук / Фото: Instagram

Найближчий суперник Богачука, Мікаель Зюскі, чотири рази був чемпіоном Канади. В останньому поєдинку програв нокаутом литовцю Егідію Каваляускасу.