Новий Ломаченко? Перспективний українець жорстко "виніс" американця

У Мотебелло (США) відбувся вечір професійного боксу, організований промоутерськими компаніями 360 Promotions і Roy Jones Jr. Boxing.

Читайте також: Я побив Кличка, а вранці захотів померти. Одкровення скандального боксера

У головному поєдинку шоу зустрілися боксери першої середньої ваги – 26-річний українець Сергій Богачук (20-1, 20 KO) і 28-річний американець Рафаель Ігбокве (16-3, 7 КО).

Бій, який більше нагадував побиття, пройшов за повної переваги українця – настільки безпорадним виявився американець.

У 6-му раунді рефері змушений був зупинити поєдинок, після того як кут американця зняв свого боксера. Сергій Богачук здобув перемогу технічним нокаутом.

Super welterweight Serhii El Flaco Bohachuk, (20-1, 20 KOs) stops Raphael Trouble Igbokwe, (16-3, 7 KOs), of Houston, Texas at end of 6 #HollywoodFightNights #boxing #boxeo pic.twitter.com/fWXPGLIUXi