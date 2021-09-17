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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Новий Ломаченко? Перспективний українець жорстко "виніс" американця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 вересня, 10:44
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Український боксер-професіонал Сергій Богачук довів число своїх перемог на професійному рингу до круглої цифри
Сергій Богачук здобув 20-ту перемогу на професійному рингу
Сергій Богачук здобув 20-ту перемогу на професійному рингу / Фото: Getty Images

У Мотебелло (США) відбувся вечір професійного боксу, організований промоутерськими компаніями 360 Promotions і Roy Jones Jr. Boxing.

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У головному поєдинку шоу зустрілися боксери першої середньої ваги – 26-річний українець Сергій Богачук (20-1, 20 KO) і 28-річний американець Рафаель Ігбокве (16-3, 7 КО).

Бій, який більше нагадував побиття, пройшов за повної переваги українця – настільки безпорадним виявився американець.

У 6-му раунді рефері змушений був зупинити поєдинок, після того як кут американця зняв свого боксера. Сергій Богачук здобув перемогу технічним нокаутом.

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Тепер на рахунку українця 20 перемог на професійному рингу. Єдиної поразки Богачук зазнав в березні цього року, коли українського боксера нокаутував в чемпіонському бою Брендон Адамс з США.

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