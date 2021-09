Новый Ломаченко? Перспективный украинец жестко "вынес" американца

В Мотебелло (США) состоялся вечер профессионального бокса, организованный промоутерскими компаниями 360 Promotions и Roy Jones Jr. Boxing.

В главном поединке шоу встретились боксеры первого среднего веса – 26-летний украинец Сергей Богачук (20-1, 20 KO) и 28-летний американец Рафаэль Игбокве (16-3, 7 КО).

Бой, который напоминал больше избиение, прошел с подавляющем преимуществом украинца – настолько беспомощным оказался американец.

В 6-м раунде рефери вынужден был остановить поединок, после того как угол американца снял своего боксера. Сергей Богачук одержал победу техническим нокаутом.

Super welterweight Serhii El Flaco Bohachuk, (20-1, 20 KOs) stops Raphael Trouble Igbokwe, (16-3, 7 KOs), of Houston, Texas at end of 6 #HollywoodFightNights#boxing#boxeopic.twitter.com/fWXPGLIUXi