"Мы здесь соревнуемся, а украинцы воюют". Олимпийская чемпионка поддержала Украину

Этап в Контилахти пропускают три сборные команды – Украина, Беларусь и Россия. Украинские биатлонисты пропускают соревнования из-за вторжения российских оккупантов. А Россию и Белорусь выгнали из мирового биатлона.

Программу 8-го этапа Кубка мира открывала женская эстафета. Во время гонки биатлонные сборные выразили свою поддержку Украине.

Сборная Чехии объявила, что будет выступать в сине-желтых шапках – в честь Украины.

Норвежские биатлонистки в полном составе выступали в шапках с надписью "No War Please" ("Нет войне, пожалуйста"). Немки и шведки работали винтовками, на которых было нарисовано сердце в цветах Украины.

Сразу после гонки со словами поддержки Украины выступила двукратная Олимпийская чемпионка Тириль Экхофф из Норвегии.

"I was thinking about the Ukrainian people today and it was really tough just thinking "I'm here, competing and having 'fun'" .. and they are at war." – Tiril Eckhoff #biathlon | #kon22pic.twitter.com/87401eLfw3