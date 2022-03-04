"Мы здесь соревнуемся, а украинцы воюют". Олимпийская чемпионка поддержала Украину

В четверг, 3 марта, в финском Контиолахти стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону. Участники женской эстафетной гонки провели акцию в знак поддержки Украины

Норвежские биатлонистки выступили в шапках с надписью "Нет войне, пожалуйста" / Фото: Twitter

Этап в Контилахти пропускают три сборные команды – Украина, Беларусь и Россия. Украинские биатлонисты пропускают соревнования из-за вторжения российских оккупантов. А Россию и Белорусь выгнали из мирового биатлона.

Программу 8-го этапа Кубка мира открывала женская эстафета. Во время гонки биатлонные сборные выразили свою поддержку Украине.

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Сборная Чехии объявила, что будет выступать в сине-желтых шапках – в честь Украины.

Норвежские биатлонистки в полном составе выступали в шапках с надписью "No War Please" ("Нет войне, пожалуйста"). Немки и шведки работали винтовками, на которых было нарисовано сердце в цветах Украины.

Сразу после гонки со словами поддержки Украины выступила двукратная Олимпийская чемпионка Тириль Экхофф из Норвегии.

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"Я думала сегодня об украинцах и это было сложно просто понимать, что я здесь состязаюсь и "наслаждаюсь", тогда как они... на войне. Это так сюрреалистично. Я вернулась с Олимпиады и легла на кровать, в то время как Дмитрий Подручный пошел на войну. Ты просто не можешь понять", – сказала после гонки Тирилл Экгофф.

"I was thinking about the Ukrainian people today and it was really tough just thinking "I'm here, competing and having 'fun'" .. and they are at war." – Tiril Eckhoff #biathlon | #kon22pic.twitter.com/87401eLfw3 — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) March 3, 2022

Добавим, что норвежские биатлонистки стали победителями женской эстафеты в Контиолахти.

Кубок мира. Контиолахти (женская эстафета). Результат гонки

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