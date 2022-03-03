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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Приниження окупанта. Подивіться, що Італія зробила з прапором РФ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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3 березня, 20:05
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Російські спортсмени стали ізгоями у всьому цивілізованому світі. На Кубку IBU з біатлону організатори опустили прапор агресора, як ганчірку
Прапор агресора опустили найнижче
Прапор агресора опустили найнижче / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Біатлоністка збірної Молдови Алла Гіленко, яка народилася на Чернігівщині, записала відео на підтримку України. На ньому українка показала, як ставляться до росіян в Італії.

"Усім привіт із Ріднау, який готується до Кубка IBU. Тут прапори всіх країн. Ось прапор Молдови – країни, за яку я виступаю. Тому що я спортсменка збірної Молдови.

Але я – українка, і моя батьківщина – Україна. І зараз там війна. І подивись, Україно, он прапор України! А тепер дякую, Італія. Ви подивіться, що вони зробили з прапором країни-агресора. Дякую, Італія, і слава Україні!" – сказала Гіленко.

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Раніше ми повідомляли, що Росію та Білорусь вигнали зі світового біатлону. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) усунув російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Росію і Білорусь виганяють зі світового спорту
Росію і Білорусь виганяють зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

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Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
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Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
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