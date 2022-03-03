Унижение оккупанта. Посмотрите, что Италия сделала с флагом РФ

Российские спортсмены стали изгоями во всем цивилизованном мире. На Кубке IBU по биатлону организаторы опустили флаг агрессора, как тряпку

Флаг агрессора опустили ниже всех / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Биатлонистка сборной Молдовы Алла Гиленко, которая родилась в Черниговской области, записала видео в поддержку Украины. На нем украинка показала, как относятся к россиянам в Италии.

"Всем привет из Риднау, который готовится к Кубку IBU. Здесь флаги всех стран. Вот флаг Молдовы – страны, за которую я выступаю. Потому что я спортсменка сборной Молдовы. Але я – українка, і моя батьківщина – Україна. І зараз там війна. І подивися, Україно, он прапор України! А тепер дякую, Італія. Ви подивіться, що вони зробили з прапором країни-агресора. Дякую, Італія, і слава Україні!" – сказала Гиленко.

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Ранее мы сообщали, что Россию и Беларусь выгнали из мирового биатлона. Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.