Заявление Пидручного: "Я и моя команда остаемся защищать Украину"

Дмитрий Подручный, а также другие биатлонисты сборной Украины не покинут свою Родину в трудную минуту. А мировая биатлонная общественность не должна оставаться в стороне от агрессивных действий рашистов.

"Уважаемая биатлонная семья, мои международные друзья и болельщики.

Я и моя команда остаемся в Украине, чтобы защитить наши дома и семьи от вторгшихся в Украину 24 февраля российских вооруженных сил. В дальнейших соревнованиях никто не собирается участвовать.

Я прошу вас помочь нам. Вот что вы должны сделать:

1. Задонатить. Официальный банковский счет для помощи украинской армии здесь.

2. Выходите на улицы своих городов. Попросите вашу власть и НАТО помочь нам.

3. Проверяйте любую информацию, читаемую о российском вторжении, в нескольких источниках.

Только не говорите мне, что спорт вне политики. Это связано! Солдаты и мирные жители моей Родины гибнут, когда вы читаете это.

Прошу вас, не оставайтесь в стороне, пожалуйста", – написал Пидручный в своем Facebook.