Заявление Пидручного: "Я и моя команда остаемся защищать Украину"

Дмитрий Подручный, а также другие биатлонисты сборной Украины не покинут свою Родину в трудную минуту. А мировая биатлонная общественность не должна оставаться в стороне от агрессивных действий рашистов.
"Уважаемая биатлонная семья, мои международные друзья и болельщики.
Я и моя команда остаемся в Украине, чтобы защитить наши дома и семьи от вторгшихся в Украину 24 февраля российских вооруженных сил. В дальнейших соревнованиях никто не собирается участвовать.
Я прошу вас помочь нам. Вот что вы должны сделать:
- 1. Задонатить. Официальный банковский счет для помощи украинской армии здесь.
- 2. Выходите на улицы своих городов. Попросите вашу власть и НАТО помочь нам.
- 3. Проверяйте любую информацию, читаемую о российском вторжении, в нескольких источниках.
Только не говорите мне, что спорт вне политики. Это связано! Солдаты и мирные жители моей Родины гибнут, когда вы читаете это.
Прошу вас, не оставайтесь в стороне, пожалуйста", – написал Пидручный в своем Facebook.
Последние новости о вторжении России в Украину:
Далее по теме