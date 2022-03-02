Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

"Ти поруч із Лукашенком, а в тебе дочка у Києві. Чому мовчиш?" Цербе присоромила Зубрилову

Максим Мельник Максим Мельник редактор розділів Техно і Гра
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 10:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поруч із васалом Путіна Лукашенком цими днями перебуває колишня зірка українського спорту Олена Зубрилова – Валентина Цербе не змовчала
Цербе (ліворуч) - Зубриловій (праворуч): Вставай з колін!
Цербе (ліворуч) - Зубриловій (праворуч): Вставай з колін! / Фото: Колаж: Сьогодні

Володарка першої в історії олімпійської медалі незалежної України Валентина Цербе присоромила свою колишню партнерку з біатлонної збірної України Олену Зубрилову, яка нині працює тренером збірної Білорусі, за мовчання щодо російсько-білоруського вторгнення до нашої країни.

Читайте також: У білоруському Мозирі морги забиті чеченцями

Реклама

"А-у, Олена Зубрилова! Твоя донька проживає в Києві, мама у Шостці Сумської області! Ти чому мовчиш? Рятуй своїх рідних! Дій, роби що-небудь! Ти мама та донька, а ще сестра! Піднімайся з колін, роби заяви! Ти пару днів тому була поряд із Лукашенком і відкривала нову трасу в Раубичах! Потрібно було кричати на весь світ, як справжня дочка України… ти друга Домрачева… Бракує слів", – написала українка Валентина Цербе, бронзова медалістка Ліллехаммера-1994, у себе у Facebook.

"Білоруси, ви сліпі, глухі, а ще без права голосу. Де ваша гордість?! Спортсмени різних країн уже підтримали Україну!" – додала Цербе.

Валентина Цербе. Фото – Facebook

Реклама

Нагадаємо, Олена Зубрилова народилася у Шостці, у складі збірної України з біатлону стала чотириразовою чемпіонкою світу. 2002-го вона, будучи майором СБУ, взяла громадянство Білорусі і відтоді виступала вже за цю країну.

Нині Зубриловій – 49 років. Вона входить до тренерського штабу біатлонної збірної Білорусі.

Реклама

26 лютого, у третій день повномасштабного вторгнення Росії до України, зокрема і через білоруський кордон, Зубрилова стояла ліворуч від самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка на змаганнях з біатлону у білоруських Раубичах.

Там же Лукашенко, відклавши убік свого песика, постріляв із гвинтівки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Авто
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Кубок світу
Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
6
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
434
7
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
432
8
Олександр Лоґінов Олександр Лоґінов
413
9
Сімон Дестьйо Сімон Дестьйо
409
10
Антон Смольський Антон Смольський
405
Українці на Кубку світу
Чоловіки
34
Дмитро Підручний
148
35
Антон Дудченко
126
49
Богдан Цимбал
64
62
Артем Прима
43
Кубок світу
Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
6
Доротея Вірер Доротея Вірер
430
7
Жустін Брезаз-Буше Жустін Брезаз-Буше
425
8
Ганна Сола Ганна Сола
420
9
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
407
10
Анаїс Бескон Анаїс Бескон
399
Українки на Кубку світу
32
Юлія Джима
153
40
Олена Білосюк (Підгрушна)
103
47
Дар'я Блашко
72
52
Валентина Семеренко
60
95
Анастасія Меркушина
4
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
"Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 6 днів він збив 20 літаків ворога...
Слава Україні!
Медальний залік Олімпіади
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Норвегія НорвегіяNO
16
8
13
37
2
flag Німеччина НімеччинаDE
12
10
5
27
3
flag Китай КитайCN
9
4
2
15
4
flag США СШАUS
8
10
7
25
5
flag Швеція ШвеціяSE
8
5
5
18
6
flag Нідерланди НідерландиNL
8
5
4
17
7
flag Австрія АвстріяAT
7
7
4
18
8
flag Швейцарія ШвейцаріяCH
7
2
5
14
9
flag ОКР ОКРROC
6
12
14
32
10
flag Франція ФранціяFR
5
7
2
14
Всі медалі
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Субота, 5 березня
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
Субота, 12 березня
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти