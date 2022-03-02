"Ти поруч із Лукашенком, а в тебе дочка у Києві. Чому мовчиш?" Цербе присоромила Зубрилову

Поруч із васалом Путіна Лукашенком цими днями перебуває колишня зірка українського спорту Олена Зубрилова – Валентина Цербе не змовчала

Цербе (ліворуч) - Зубриловій (праворуч): Вставай з колін! / Фото: Колаж: Сьогодні

Володарка першої в історії олімпійської медалі незалежної України Валентина Цербе присоромила свою колишню партнерку з біатлонної збірної України Олену Зубрилову, яка нині працює тренером збірної Білорусі, за мовчання щодо російсько-білоруського вторгнення до нашої країни.

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"А-у, Олена Зубрилова! Твоя донька проживає в Києві, мама у Шостці Сумської області! Ти чому мовчиш? Рятуй своїх рідних! Дій, роби що-небудь! Ти мама та донька, а ще сестра! Піднімайся з колін, роби заяви! Ти пару днів тому була поряд із Лукашенком і відкривала нову трасу в Раубичах! Потрібно було кричати на весь світ, як справжня дочка України… ти друга Домрачева… Бракує слів", – написала українка Валентина Цербе, бронзова медалістка Ліллехаммера-1994, у себе у Facebook.

"Білоруси, ви сліпі, глухі, а ще без права голосу. Де ваша гордість?! Спортсмени різних країн уже підтримали Україну!" – додала Цербе.

Валентина Цербе. Фото – Facebook

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Нагадаємо, Олена Зубрилова народилася у Шостці, у складі збірної України з біатлону стала чотириразовою чемпіонкою світу. 2002-го вона, будучи майором СБУ, взяла громадянство Білорусі і відтоді виступала вже за цю країну.

Нині Зубриловій – 49 років. Вона входить до тренерського штабу біатлонної збірної Білорусі.

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26 лютого, у третій день повномасштабного вторгнення Росії до України, зокрема і через білоруський кордон, Зубрилова стояла ліворуч від самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка на змаганнях з біатлону у білоруських Раубичах.

Там же Лукашенко, відклавши убік свого песика, постріляв із гвинтівки.