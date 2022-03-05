Мир должен знать правду о войне! Звезда биатлона поддержал Украину

Лидер сборной Германии по биатлону Эрик Лессер поддерживает Украину после вероломного нападения России с участием Беларуси на ее территорию.
На этапе Кубка мира в Контиолахти титулованный спортсмен выступал с украинской символикой. Кроме того, 33-летний немец предоставил свои популярные аккаунты в социальных сетях Анастасии Меркушиной, чтобы донести правду о войне.
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Анастасия опубликовала фотографии из Сум, где сейчас находится украинский биатлонист Богдан Цымбал. Он укрывается от российских бомбардировок вместе с маленьким ребенком и женой.
"Это Сумы. Это биатлонист которого вы знаете, за которого возможно болели, это вид из его окна. Мне нечего добавить.
Спасибо Ерик за то, что дал мне свой аккаунт, чтобы рассказать всему миру правду, не ту, что в экранах, ведь я прошу не верить русскому ТВ, так почему должна я верить своему?
Но это фото моих друзей, тех, кто там. Рассказ самого Богдана о том как ему сейчас вы можете прочитать в его интервью", – написала Меркушина.