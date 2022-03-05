Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Мир должен знать правду о войне! Звезда биатлона поддержал Украину

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 18:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие звезды мирового спорта осудили российскую агрессию против Украины и активно помогают противостоять лживым путинским СМИ
Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов
Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Лидер сборной Германии по биатлону Эрик Лессер поддерживает Украину после вероломного нападения России с участием Беларуси на ее территорию.

На этапе Кубка мира в Контиолахти титулованный спортсмен выступал с украинской символикой. Кроме того, 33-летний немец предоставил свои популярные аккаунты в социальных сетях Анастасии Меркушиной, чтобы донести правду о войне.

Реклама

Анастасия опубликовала фотографии из Сум, где сейчас находится украинский биатлонист Богдан Цымбал. Он укрывается от российских бомбардировок вместе с маленьким ребенком и женой.

"Это Сумы. Это биатлонист которого вы знаете, за которого возможно болели, это вид из его окна. Мне нечего добавить.

Спасибо Ерик за то, что дал мне свой аккаунт, чтобы рассказать всему миру правду, не ту, что в экранах, ведь я прошу не верить русскому ТВ, так почему должна я верить своему?

Но это фото моих друзей, тех, кто там. Рассказ самого Богдана о том как ему сейчас вы можете прочитать в его интервью", – написала Меркушина.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Кубок мира
Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
696
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
539
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
524
4
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
5
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
451
6
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
451
7
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
8
Симон Дестьё Симон Дестьё
433
9
Александр Логинов Александр Логинов
413
10
Антон Смольский Антон Смольский
405
Украинцы на Кубке мира
Мужчины
34
Дмитрий Пидручный
148
35
Антон Дудченко
126
52
Богдан Цымбал
64
65
Артем Прима
43
Кубок мира
Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
685
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
599
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
525
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
502
6
Доротея Вирер Доротея Вирер
454
7
Жюстин Брезаз-Буше Жюстин Брезаз-Буше
452
8
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
447
9
Анна Сола Анна Сола
420
10
Анаис Бескон Анаис Бескон
419
Украинки на Кубке мира
34
Юлия Джима
153
42
Елена Билосюк (Пидгрушная)
103
48
Дарья Блашко
72
53
Валентина Семеренко
60
97
Анастасия Меркушина
4
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, спринт Оксана Шишкова. Биатлон, спринт
2
Григорий Вовчинский. Биатлон, спринт Григорий Вовчинский. Биатлон, спринт
3
Виталий Лукьяненко. Биатлон, спринт Виталий Лукьяненко. Биатлон, спринт
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
696
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
539
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
524
4
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
5
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
451
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
685
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
599
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
525
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
502
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять