Крик души олимпийской чемпионки: "Что же вы, с**и, обстреливаете мирных жителей"

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко опубликовала в социальной сети обстрелы родной Сумщины

Оккупанты уничтожают родину Валентины Семеренко / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Сегодня девятый день вторжения российского агрессора на украинскую землю. Больше всего от варварства российских нацистов пострадали приграничные области Украины.

Сумщина – родина олимпийской чемпионки-2014 по биатлону Валентины Семеренко. Сердце разрывается, когда видишь во что превратили цветущую землю путинские варвары.

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