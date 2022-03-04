Крик душі олімпійської чемпіонки: "Що ж ви, с**и, обстрілюєте мирних жителів"

Сьогодні дев'ятий день вторгнення російського агресора на українську землю. Найбільше від варварства російських нацистів постраждали прикордонні області України.
Сумщина – батьківщина олімпійської чемпіонки-2014 з біатлону Валентини Семеренко. Серце розривається, коли бачиш на що перетворили квітучу землю путінські варвари.
"У Сумській області немає опалення та електроенергії, також російські війська бомбять Суми.
Наразі триває бомбардування міста Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – це територія пекла, яку бомбардують російські війська.
Що ж ви с**и творите, обстрілюють мирних жителів", – написала Валя Семеренко у сториз Instagram.
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