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"Мы берем оружие для защиты Родины!" Огненное обращение украинского биатлониста

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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7 марта, 18:17
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Биатлонист сборной Украины Артем Прима записал эмоциональное обращение в связи с военной агрессией России
Биатлонисты вынуждены брать в руки настоящее оружие
Биатлонисты вынуждены брать в руки настоящее оружие / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Украинские воины уже двенадцатый день обороняют Украину от российских оккупантов. От бомбардировок и ракетных ударов страны-агрессора страдают города и села Украины. Российские захватчики обстреливают гражданские объекты.

Украинский биатлонист Артем Прима записал обращение ко всей общественности, после полномасштабного вторжения фашистской России.

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"Я – Артем Прима, член сборной Украины. Хотел бы обратиться ко всем людям, которые смотрят и беспокоятся по поводу того, что происходит в стране. В настоящее время идет война, Россия пошла войной в Украину.

Когда россияне зашли к нам в страну, в мой родной Чернигов, они никого и ничто не жалели. Они с первых дней начали бомбить по мирным жителям и городам, школам и больницам. Они просто разрушают все, что на их пути. Как говорит "руський мир": мы пришли спасать вас от Бандеры или кого-то еще. Это бред, это безумие Путина, россиян.

Это надо останавливать. Надо понимать, если Украине не помочь, если она не устоит и не победит Россию, если через Украину пройдут, то пострадают другие страны. Те, что рядом с Украиной, Беларусью и Россией.

Хотел бы еще добавить, чтобы услышали россияне: каждый украинец, каждый человек будет защищать нашу землю, родную землю. До последнего человека, военного, мужчины, женщины, ребенка.

Биатлонисты должны бороться на соревнованиях, однако теперь мы берем настоящее оружие в свои руки для защиты нашей страны", – сказал Прима в Facebook.

Ранее лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный заявил, что он и его команда остается защищать Украину от российских захватчиков.

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Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

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