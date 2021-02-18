"Ця стійка "вкрала" у Джими 10 років. Все через спину!" Тренер українки – про провал на ЧС

Особистий тренер української біатлоністки Юлії Джими Урош Велепець заявив, що один вогневий рубіж на чемпіонаті світу в Словенії зіпсував його підопічній десять років. Нагадаємо, в індивідуальній гонці в Поклюці олімпійська чемпіонка-2014 посіла 32-ге місце, припустившись трьох промахів на одній стрільбі стоячи і ще одного – на іншій.

"Ви самі розумієте, як вона себе почувала після індивідуальної гонки. На одному рубежі були втрачені надії. Юлія – в суперформі, прекрасно почувала себе на трасі, вона могла додавати і бути в ТОП-3. І один рубіж так вплинув на все, до чого вона прагнула цілий рік, та де там рік, цілих 10 років. Звичайно, вона дуже засмучена, і я – не менше за неї. На одному вогневому рубежі програла і мас-старт, і все. Якби бодай на один промах менше".

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Юлія Джима / Фото: Getty Images

"Це не були габарити – це були просто погані постріли. Вже нічого про це говорити, буде новий день і будуть нові гонки. Треба дивитися вперед – на етап Кубка світу в Нове Мєсто. Якщо в Поклюці поставлять в естафету, то бігтиме. І потім вже дивитимемося на етап в Чехії".

Юлія Джима / Фото: Getty Images

"Юлія може бігти на високому рівні до кінця сезону. Просто у неї проблеми зі спиною. Це позначається на стрільбі стоячи, тому що коли вона стає, може бути десь біль, і це може стати причиною таких помилок. Коли ти стоїш правильно, то є дискомфорт, а вибираючи іншу позу, складно стріляти", – поскаржився особистий тренер Юлії Джими Урош Велепець у коментарі Suspilne.Media.

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Юлія Джима / Фото: Reuters

Нагадаємо, незадовго до чемпіонату світу Юлія Джима виграла медаль на етапі Кубка світу в італійському Антгольці-Антерсельві, ставши срібною призеркою саме в "індивідуалці".

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