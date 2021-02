Великий штраф завадив українцю взяти медаль чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з біатлону сьогодні медалі розіграли чоловіки в індивідуальній гонці. Українці знову спостерігали за подіумом збоку.

Потрапити в квіткову церемонію мав всі шанси Артем Прима. До останнього стрільбища наш біатлоніст йшов з нулями, а потім дістав хвилину штрафу. У підсумку місце в десятці найсильніших біатлоністів світу.

Чисто гіпотетично з "бронзою" міг бути Дмитро Підручний, який зайняв 67-ме місце. У лідера нашої команди шість хвилин штрафу. Якщо їх відняти від загального часу, якраз би вистачило на нагороду.

Чемпіоном став норвежець Стурла Лагрейд, якому 20 лютого виповниться 24 роки. Чиста стрільба дозволила спортсменові виграти вже своє друге "золото" в Поклюці. Раніше він разом з командою святкував перемогу в змішаній естафеті.

Результати індивідуальної гонки:

1. Стурла Легрейд (Норвегія) – 49.27,6 (0+0+0+0)

2. Арнд Пайффер (Німеччина) – +16,9 (0+0+0+0)

3. Йоганнес Дале (Норвегія) – +40,9 (0+1+0+0)

9. Артем Прима (Україна) – +2.31,2 (0+0+0+1)

44. Артем Тищенко (Україна) – +5.13,7 (0+0+0+1)

46. Антон Дудченко (Україна) – +5.18,6 (0+2+0+1)

67. Дмитро Підручний (Україна) – +6.40,2 (1+2+2+1)

