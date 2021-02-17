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Де й коли дивитися біатлонну "індівідуалку" на чемпіонаті світу

17 лютого, 09:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У середу в словенській Поклюці відбудеться одна гонка, початок – о 15:30

На світовому форумі з біатлону почався другий тиждень змагань. На головному старті сезону у спортсменів не такий жорсткий графік, як на етапах Кубка світу, тому є можливість відпочити і підійти у всеозброєнні до кожної гонки. Напередодні Меркушина стала 13-ю в індивідуальній гонці чемпіонату світу, а сьогодні найдовшу дистанцію подолають чоловіки.

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Збірна України на "індивідуалку" на 20 км з чотирма вогневими рубежами заявила Артема Тищенка (№13), Дмитра Підручного (№56), Артема Приму (№75) та Антона Дудченка (№101). Причому, 24-річний сумчанин буде закривати змагання.

На українському телебаченні гонку в прямому ефірі традиційно покаже телеканал UA:Перший, який доступний на інтернет-сервісі OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 15:25.

Артем Прима починає естафету

Артем Прима починає естафету / Фото: biathlon.com.ua

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Поки що "синьо-жовті" залишаються в Словенії без медалей. А найкращим результатом є четверте місце в змішаній естафеті в перший день чемпіонату.

Дивіться фото чеської біатлоністки-красуні Габріели Коукалової:

Габріела Коукалова – фото з Instagram

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