Де й коли дивитися біатлонну "індівідуалку" на чемпіонаті світу

На світовому форумі з біатлону почався другий тиждень змагань. На головному старті сезону у спортсменів не такий жорсткий графік, як на етапах Кубка світу, тому є можливість відпочити і підійти у всеозброєнні до кожної гонки. Напередодні Меркушина стала 13-ю в індивідуальній гонці чемпіонату світу, а сьогодні найдовшу дистанцію подолають чоловіки.
Збірна України на "індивідуалку" на 20 км з чотирма вогневими рубежами заявила Артема Тищенка (№13), Дмитра Підручного (№56), Артема Приму (№75) та Антона Дудченка (№101). Причому, 24-річний сумчанин буде закривати змагання.
На українському телебаченні гонку в прямому ефірі традиційно покаже телеканал UA:Перший, який доступний на інтернет-сервісі OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 15:25.
Читайте також: Зірку біатлону Мартена Фуркада застукали з голим мужиком.
Поки що "синьо-жовті" залишаються в Словенії без медалей. А найкращим результатом є четверте місце в змішаній естафеті в перший день чемпіонату.
Дивіться фото чеської біатлоністки-красуні Габріели Коукалової:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк