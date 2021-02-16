Чортова дюжина для України: знову без медалей на ЧС з біатлону

Україна знову без медалей на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці. Сьогодні найкращий результат в індивідуальній гонці з наших дівчат показала Анастасія Меркушина, яка з одним промахом стала 13-ою. Решту підвела стрільба.
Юлія Джима (4 промахи) – 32-га, Віта Семеренко (2 промахи) – 41-ша, Олена Підгрушна (4 промахи) – 43-тя.
"Золото" дісталося Маркеті Давидовій з Чехії, яка чисто відстрілялася на всіх вогневих рубежах.
Індивідуальна гонка. Жінки
- 1. Маркета Давидова (Чехія, 0+0+0+0) 42:27,7
- 2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+1+0) +27,9
- 3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+1+0+0) +1:04,0
- 13. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+0) +2:28,0
- 32. Юлія Джима (Україна, 0+3+0+1) +4:06,4
- 41. Віта Семеренко (Україна, 0+1+0+1) +4:39,1
- 43. Олена Підгрушна (Україна, 1+2+0+1) +4:55,0
Поки що найкращим результатом України на чемпіонаті світу залишається четверте місце в змішаній естафеті, після якого Підгрушна звинуватила "бронзову" шведку Еберг в хамських методах боротьби.
У середу, 17 лютого, індивідуальну гонку на біатлонному ЧС побіжать чоловіки. Початок – о 15:30.
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