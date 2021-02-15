Зірку біатлону Мартена Фуркада застукали з голим мужиком. У мережу злили пікантне фото

13-кратний чемпіон світу, 5-разовий олімпійський чемпіон, зразковий сім'янин і батько двох дітей Мартен Фуркад обіймається з голим чоловіком. Така фотографія вмить стала популярною в соцмережах.

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Але швидко з'ясувалося, що нічого крамольного в цьому знімку немає. Його виклав у соцмережі французький біатлоніст Антонен Гігонна. Так він оригінально відреагував на перемогу співвітчизника Емільєна Жаклена в гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці (Словенія).

На фотографії Фуркад обіймає голого Жаклена. "Рідкісне фото передачі влади", – підписав знімок Гігонна.

А ось так біатлоністи обіймалися під час гонок.

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Мартен Фуркад і Емельєн Жаклен / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті чемпіонату світу українка Олена Підгрушна програла шведці Ханні Еберг півсекунди в боротьбі за "бронзу", після чого звинуватила суперницю в нечесній боротьбі .

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