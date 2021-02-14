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Прима відіграв 12 позицій і увірвався в ТОП-10 гонки переслідування на ЧС-2021

14 лютого, 14:58

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Золото в безконкурентній боротьбі завоював Емільен Жаклен, а за срібло до останнього боролися Самуельсон і Бо

У словенській Поклюці відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату світу з біатлону. Переможцем гонки став француз Емільен Жаклен. Він стартував у гонці третім з відставанням від лідера в 13 секунд, але бездоганна стрільба і швидкість на трасі дозволили йому обійти всіх конкурентів.

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Боротьба за срібло розгорнулася між Себастьяном Самуельссоном зі Швеції і Йоханнесом Бо з Норвегії. Обидва відстріляли на нуль, тому на перший план вийшла швидкість на останньому колі. Боротьба тривала до останнього метра і завершилася перемогою шведа.

Кращий результат серед українців продемонстрував Артем Прима. Він стартував у гонці 20-м, але зумів відіграти 12 позицій і з трьома промахами фінішував восьмим! Богдан Цимбал став 18-м, стартуючи з 30-го місця, а ось лідер нашої команди Дмитро Підручний фінішував лише 28-м, хоча починав гонку на 23-му місці.

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Гонка переслідування:

  • 1. Емільен Жаклен (0+0+0+0) 31: 22,1
  • 2. Себастьян Самуельсон (0+0+0+0) +7,3
  • 3. Йоханнес Бо (0+1+1+0) +8,1...
  • 8. Артем Прима (0+1+2+0) +2:00,6
  • 18. Богдан Цимбал (1+0+0+0) +2:49,3
  • 28. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:25,2
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Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті Підгрушна програла Еберг півсекунди в боротьбі за "бронзу", після чого звинуватила шведку в нечесній боротьбі.

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біатлон Артем Прима чемпіонат світу з біатлону

Джерело: Сегодня|Спорт

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