Прима відіграв 12 позицій і увірвався в ТОП-10 гонки переслідування на ЧС-2021

Золото в безконкурентній боротьбі завоював Емільен Жаклен, а за срібло до останнього боролися Самуельсон і Бо

У словенській Поклюці відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату світу з біатлону. Переможцем гонки став француз Емільен Жаклен. Він стартував у гонці третім з відставанням від лідера в 13 секунд, але бездоганна стрільба і швидкість на трасі дозволили йому обійти всіх конкурентів.

Реклама

Читайте також: Кіномарафон, шопінг-атака і подорож для відчайдушних – 14 ідей до Дня святого Валентина

Боротьба за срібло розгорнулася між Себастьяном Самуельссоном зі Швеції і Йоханнесом Бо з Норвегії. Обидва відстріляли на нуль, тому на перший план вийшла швидкість на останньому колі. Боротьба тривала до останнього метра і завершилася перемогою шведа.

Кращий результат серед українців продемонстрував Артем Прима. Він стартував у гонці 20-м, але зумів відіграти 12 позицій і з трьома промахами фінішував восьмим! Богдан Цимбал став 18-м, стартуючи з 30-го місця, а ось лідер нашої команди Дмитро Підручний фінішував лише 28-м, хоча починав гонку на 23-му місці.

В тренді Боксер малює на каві баранів і квітучу сакуру: українець бере участь в чемпіонатах світу

Гонка переслідування:

1. Емільен Жаклен (0+0+0+0) 31: 22,1

2. Себастьян Самуельсон (0+0+0+0) +7,3

3. Йоханнес Бо (0+1+1+0) +8,1...

8. Артем Прима (0+1+2+0) +2:00,6

18. Богдан Цимбал (1+0+0+0) +2:49,3

28. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:25,2

Реклама

Нагадаємо, раніше в змішаній естафеті Підгрушна програла Еберг півсекунди в боротьбі за "бронзу", після чого звинуватила шведку в нечесній боротьбі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама