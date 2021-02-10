"Шведка виштовхувала мене в кущі": Підгрушна такого хамства в біатлоні ще не бачила

Збірна України з біатлону посіла четверте місцев змішаній естафеті чемпіонату світу. На фініші Олена Підгрушна менше секунди програла шведці Ханні Еберг. І пояснила, чому так сталося.

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"На другій половині кола я почала обходити Еберг по правій стороні траси. Але вона, побачивши мене справа, почала зміщуватися в бік, виштовхуючи мене в свіжий сніг, а іноді навіть в кущі. І як тільки вона бачила, що я її обганяю, просто підрізала, так було кілька разів. За двадцять років у спорті я таку нахабність і хамство бачила вперше.

Після цього на останній підйом я вже пішла за нею, потім на спуск, лижі прекрасно котили, і навіть не дивлячись на те, що я знову вийшла в свіжак, почала шведку обганяти, фактично вирівнялася, і в цей момент вона просто почала переставляти лижі поміж моїх. Я мало не впала.

Виходячи на фініш, я вже намагалася обійти то праворуч, то ліворуч, але історія повторювалася знову і знову: вона зміщувалася то правіше, то лівіше, повністю перекриваючи будь-які мої маневри. Це абсолютно неприпустима поведінка в спорті, і я вважаю, що таких спортсменів потрібно покарати.

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Протест? Так, думаю, що мав сенс. Більш того, якби так вчинила я, то ми б ще не доїхали до фінішу, а мене б вже дискваліфікували", – цитує Підгрушну "Український біатлон".

Нагадаємо, що в 2016 році на етапі Кубка світу Олена Підгрушна перекрила траєкторію Лаурі Дальмаєрі принесла Україні "золото" в естафетній гонці. Німці не стали тоді подавати протест, визнавши, що українка не порушувала правил.

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