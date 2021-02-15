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Звезду биатлона Мартена Фуркада застукали с голым мужиком. В сеть слили пикантное фото

15 февраля, 09:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Легендарный биатлонист поздравил земляка с "золотом" чемпионата мира

13-кратный чемпион мира, 5-кратный олимпийский чемпион, примерный семьянин и отец двух детей Мартен Фуркад обнимается с голым мужчиной. Такая фотография вмиг стала популярной в соцсетях.

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Но быстро выяснилось, что ничего крамольного в этом снимке нет. Его выложил в соцсети французский биатлонист Антонен Гигонна. Так он оригинально отреагировал на победу соотечественника Эмильена Жаклена в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

На фотографии Фуркад обнимает голого Жаклена. "Редкое фото передачи власти", – подписал снимок Гигонна.

А вот так биатлонисты обнимались во время гонок.

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Мартен Фуркад и Емельен Жаклен

Мартен Фуркад и Емельен Жаклен / Фото: Reuters

Напомним, ранее в смешанной эстафете чемпионата мира украинка Елена Пидгрушная проиграла шведке Ханне Эберг полсекунды в борьбе за "бронзу", после чего обвинила соперницу в нечестной борьбе.

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биатлон Мартен Фуркад биатлонист Эмильен Жаклен
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