Українська баскетболіста розгулює з битою по району

Знаменита українська баскетболістка Таїсія Удоденко запостила цікаву фотографію в соцмережах. На ній дівчина прогулюється з бейсбольною битою. Тегом відзначений Харків.
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На биті написано: "Тая завжди права".
Нагадаємо, що гравець збірної України Таїсія Удоденко зараз виступає в чемпіонаті Туреччини за клуб Чанкая.
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