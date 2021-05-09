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Українська баскетболіста розгулює з битою по району

9 травня, 09:42

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Гравець збірної України з баскетболу Таїсія Удоденко показала, як вона гуляє з баскетбольною битою по Харкову

Знаменита українська баскетболістка Таїсія Удоденко запостила цікаву фотографію в соцмережах. На ній дівчина прогулюється з бейсбольною битою. Тегом відзначений Харків.

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На биті написано: "Тая завжди права".

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Нагадаємо, що гравець збірної України Таїсія Удоденко зараз виступає в чемпіонаті Туреччини за клуб Чанкая.

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