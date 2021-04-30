Крижане серце і гарячий темперамент: баскетболістка запалила соцмережі

Бронзова призерка Олімпійських ігор з баскетболу в збірній Австралії Ліз Кембідж опублікувала відверте фото в соцмережах

Одна з найсильніших баскетболісток Австралії Ліз Кембідж встигає не тільки займатися спортом, але і в соцмережах вона дуже активна. Дівчина часто постить там дуже відверті знімки.

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"Крижане серце і гарячий темперамент" , – так підписала Ліз своє чергове фото в Instagram.

Елізабет Кембідж виступає за Саутсайд Флайєрс з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги. У складі збірної Австралії Ліз вигравала бронзову нагороду Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".

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