Крижане серце і гарячий темперамент: баскетболістка запалила соцмережі

Одна з найсильніших баскетболісток Австралії Ліз Кембідж встигає не тільки займатися спортом, але і в соцмережах вона дуже активна. Дівчина часто постить там дуже відверті знімки.
"Крижане серце і гарячий темперамент" , – так підписала Ліз своє чергове фото в Instagram.
Елізабет Кембідж виступає за Саутсайд Флайєрс з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги. У складі збірної Австралії Ліз вигравала бронзову нагороду Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".
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