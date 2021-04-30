Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Крижане серце і гарячий темперамент: баскетболістка запалила соцмережі

30 квітня, 23:33

Любомир Луканюк , Андрій Трофімов

Бронзова призерка Олімпійських ігор з баскетболу в збірній Австралії Ліз Кембідж опублікувала відверте фото в соцмережах

Одна з найсильніших баскетболісток Австралії Ліз Кембідж встигає не тільки займатися спортом, але і в соцмережах вона дуже активна. Дівчина часто постить там дуже відверті знімки.

Реклама

"Крижане серце і гарячий темперамент" , – так підписала Ліз своє чергове фото в Instagram.

Елізабет Кембідж виступає за Саутсайд Флайєрс з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги. У складі збірної Австралії Ліз вигравала бронзову нагороду Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".

Читайте також:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рік
Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рікІнші
Молодий баскетболіст загинув у жахливій аварії
Молодий баскетболіст загинув у жахливій аваріїБаскетбол
В українського клубу з'явився дуже сексуальний представник (фото)
В українського клубу з'явився дуже сексуальний представник (фото)Баскетбол
Найзнаменитіший баскетболіст планети загрожує поліцейському
Найзнаменитіший баскетболіст планети загрожує поліцейськомуБаскетбол
Нікуди прив'язати яхту! Фото розкішного будинку в Маямі, який не потрібен зірці НБА
Нікуди прив'язати яхту! Фото розкішного будинку в Маямі, який не потрібен зірці НБАБаскетбол
Гордість України! Золотий кидок Волкова в неймовірному фіналі чемпіонату СРСР
Гордість України! Золотий кидок Волкова в неймовірному фіналі чемпіонату СРСРБаскетбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти