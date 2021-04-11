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Команда-дебютант з ходу виграла чемпіонат України

11 квітня, 11:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Баскетболістки Прометея в фіналі розгромили Київ-Баскет

В українській жіночій Суперлізі визначився чемпіон. У суботу ввечері Прометей з Кам'янського обіграв в столиці Київ-Баскет з рахунком 86:75 і довів рахунок в серії до трьох перемог до 3:0. Отже, команда з Дніпропетровської області в перший же свій сезон стала найкращою в країні.

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Тим часом, тренер-кривдник збірної Росії прийшов в чемпіонат України.

Природно, варто визнати, що головною складовою успіху команди Вікторії Большакової стала хороша фінансова стабільність. Це дозволило клубу зібрати сильних українських баскетболісток і запросити кількох легіонерок. Прометей виграв всі 28 зустрічей регулярного чемпіонату, а потім в плей-оф не залишив шансів Динамо і Київ-Баскет.

37-річну Турон Мосбі визнали найкориснішим гравцем українського чемпіонату.

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Днями тренера образили – він видав найкоротшу пресконференцію.

Цікаво, що ще триває серія за бронзові медалі, в якій борються до трьох перемог. Динамо і Франківськ виграли по два матчі на своїх майданчиках. Вирішальна битва відбудеться у вівторок у Києві.

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Найкрасивіша баскетболістка прекрасна в ролі мами.

Згадаймо, як збірна України перемагала команду Португалії:

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баскетбол фінал чемпіонат України з баскетболу Київ-Баскет Прометей
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