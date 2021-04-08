Тренера образили – він видав найкоротшу пресконференцію

Незвичайним вийшло вчора ввечері спілкування з пресою головного тренера Тернополя Дмитра Забірченка. Після матчу чемпіонату України з баскетболу з Будівельником в столиці 36-річний фахівець був незадоволений наданим йому прийомом. У середу його підопічні програли киянам – 69:92.
До речі, днями Будівельник виграв Кубок України.
Як виявилося, Забірченкові довелося чекати своєї черги, поки пресконференцію давав наставник господарів Ігорс Міглінієкс. Дмитро уточнив, що спочатку спілкуватися з журналістами повинен був саме він як наставник команди гостей. Після чого видав дуже короткий спіч:
"Поваги немає? Ми йшли [на пресконференцію], нас обігнали. Я зрозумів... Тоді Будівельник із перемогою. Нам далі працювати. Спасибі".
Зауважимо, що під час матчу Забірченко отримав технічний фол за образу суддів. Тернопіль посідає третє місце в українській Суперлізі (21 перемога, 12 поразок) слідом за Київ-Баскетом (23/5) і Дніпром (22/9). Будівельник – на шостій позиції (16/15).
Дізнайтеся про те, що Україна в четвертому кошику перед жеребкуванням Євробаскету.
Дивіться, як тренер збірної України Айнарс Багатскіс закинув м'яч із центра майданчика:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк