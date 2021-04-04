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Київський клуб у конфеті й шампанському! Кубок України знайшов свого власника

4 квітня, 20:02

Олена Павлова Олена Павлова

А найкориснішим гравцем фіналу став колишній збірник з Америки

У першому-таки своєму сезоні після повернення в еліту українського баскетболу столичний Будівельник здобув трофей. Сьогодні у фіналі Кубку України "будівельники" розгромили Черкаських Мавп з рахунком 93:70. Раніше в цьому сезоні коронавірус скосив весь склад київського клубу.

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Будівельник – переможець Кубка України

Будівельник – переможець Кубка України / Фото: ФБУ

Господарі напрацювали невелику перевагу в першій чверті, після чого розвинули її до 14 балів до великої перерви. Мавпи залишалися в боротьбі в першій чверті завдяки непоганій реалізації триочкових. Але в другій десятихвилинці перевага команді Ігорса Міглінієкса, який повернувся до роботи перед фіналом, істотно зміцнилася.

Стівен Буртт в фіналі Кубка України проти Черкаських Мавп
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Стівен Буртт в фіналі Кубка України проти Черкаських Мавп / Фото: ФБУ

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Будівельник завдяки Девенпорту отримав солідну перевагу на підборах, а Буртт віддав 7 асистів тільки в першій половині. У другій половині кияни навіть не дали супернику шансу повернутися в боротьбу. Вони реалізували 10 з 19 дальніх кидків і продовжували домінувати на щитах. Колишній гравець збірної України Стівен Буртт набрав у фіналі 33 очки і став його MVP.

Перемігши Мавп, Будівельник виборов п'ятий трофей в історії клубу. Можливо, свою роль відіграв і домашній майданчик. Аджефінальний матч був перенесений із Запоріжжя до Києвачерез карантинні обмеження, і зустріч пройшла без глядачів.

Раніше ми писали, що українець нарешті буде в Залі слави світового баскетболу і бачить там Медведенка.

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фінал Будівельник Черкаські Мавпи Кубок України з баскетболу Стивен Буртт
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