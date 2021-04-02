Фінал Кубка України знову перенесли: з червоної зони – в червону

Складна ситуація з коронавірусів в країні продовжує вносити корективи в графік спортивних змагань. Сьогодні Федерації баскетболу України довелося змінити своє ж вчорашнє рішення про те, що фінал Кубка України пройде з глядачами. До речі, зустрінуться в ньому київський Будівельник і Черкаські мавпи.

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Справа в тому, що вирішальний матч хотіли провести в Запоріжжі, але в п'ятницю вдень місцева влада прийняла рішення про посилення з 3 квітня карантину і відмову від уболівальників на трибунах. Спочатку ж до Палацу спорту "Юність" планувалося допустити близько 1000 фанатів баскетболу. ФБУ оперативно відреагувала підтвердженням, що глядачів на арені в Запоріжжі не буде.

А трохи пізніше ресурс basket_ukraine повідомив, що вже прийнято рішення організувати фінал в Києві. Мабуть, так простіше для всіх учасників.

Матч між Черкаськими мавпами і Будівельником запланований на 17:00 неділі, 4 квітня.

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Тим часом, стало відомо, що збірна України в четвертому кошику перед жеребкуванням Євробаскету-2022.

Дивіться, як тренер збірної України Айнарс Багатскіс закинув м'яч з центру поля:

Тренер збірної України Айнарс Багатскіс забив з центру майданчика Відео: ФБУ

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