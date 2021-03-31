Українець, нарешті, буде в Залі слави світового баскетболу і бачить там Медведенка

Легендарний український баскетболіст і екс-президент Федерації баскетболу України Олександр Волков буде введений в Зал слави ФІБА. Церемонія відбудеться 18 червня. Олімпійський чемпіон-1988, який встиг пограти в НБА, поділився своїми емоціями після такої новини.
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"Номінація в Зал слави стала для мене дійсно приємним сюрпризом. Я дуже вдячний ФІБА, що вони зробили такий вибір, і представник України, нарешті, буде в Залі слави світового баскетболу. Звичайно, це дуже приємна оцінка моєї діяльності і як гравця, і як функціонера", – зізнався Волков
Тепер у Волкова є велике бажання, щоб в майбутньому ще багато українських баскетболістів потрапили в цей Зал слави: "У нас є гідні представники цього прекрасного виду спорту і, думаю, що найближчим часом вони там з'являться. У нас є Медведенко – дворазовий чемпіон НБА . І в жіночому баскетболі є гідні кандидати".
Олександр Волков / Фото: ФБУ
Також Волков зазначив, що і зараз в Україні є хлопці, які грають на високому рівні: "Чоловіча збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2022 з першого місця. І такі гравці, як Лень, Михайлюк, Пустовий і баскетболісти з чемпіонату України, вважаю, повинні творити історію, і у фінальній частині Євробаскету зробити все, щоб Україна посіла там гідне місце".
Раніше ми писали, що Володимир Кличко включений до Залу слави боксу.
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