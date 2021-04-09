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Пишайся собою і своїм тілом! Найкрасивіша баскетболістка прекрасна в ролі мами

9 квітня, 17:09

Олена Павлова Олена Павлова

Ефектну блондинку Антонію Сандріч нагороджували всілякими титулами, починаючи з 2009 року

У 2020 році одна з найкрасивіших спортсменок світу, хорватська баскетболістка Антонія Мішура-Сандріч, вперше стала мамою. Але зберегла свою чудову фігуру і балує шанувальників фото з чарівною дочкою. А також вирішила розповісти, як їй уже понад рік у новому статусі.

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"Сила жіночого тіла невимовна, картина показує, наскільки сильна насправді жінка, тому що вона приносить в світ нове життя. Життя, про яке вона дбала 9 місяців. Жінка, яка переживає злети і падіння, і завжди залишається сильна. Бути жінкою і матір'ю – це насправді щось прекрасне, тому пишайся бути жінкою, пишайся, тому що ти – мати, пишайся собою і своїм тілом до і після вагітності, це все частина материнства", – написала Антонія в Instagram

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Нагадаємо, що Антонію часто називають найкрасивішою спортсменкою Хорватії. Журналісти і фотографи назвали її Міс Середземноморських ігор ще в 2009 році, а потім на американському спортивному сайті Bleacher Report хорватку назвали найкрасивішою конкуренткою на літніх Олімпійських іграх 2012 року Після чого ефектна блондинка отримала ще чимало титулів завдяки зовнішності.

Раніше ми писали, що зірка реаліті-шоу Кардашян збирається вийти за топ-гравця НБА, але фанати в гніві.

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