Пишайся собою і своїм тілом! Найкрасивіша баскетболістка прекрасна в ролі мами

У 2020 році одна з найкрасивіших спортсменок світу, хорватська баскетболістка Антонія Мішура-Сандріч, вперше стала мамою. Але зберегла свою чудову фігуру і балує шанувальників фото з чарівною дочкою. А також вирішила розповісти, як їй уже понад рік у новому статусі.

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"Сила жіночого тіла невимовна, картина показує, наскільки сильна насправді жінка, тому що вона приносить в світ нове життя. Життя, про яке вона дбала 9 місяців. Жінка, яка переживає злети і падіння, і завжди залишається сильна. Бути жінкою і матір'ю – це насправді щось прекрасне, тому пишайся бути жінкою, пишайся, тому що ти – мати, пишайся собою і своїм тілом до і після вагітності, це все частина материнства", – написала Антонія в Instagram

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Нагадаємо, що Антонію часто називають найкрасивішою спортсменкою Хорватії. Журналісти і фотографи назвали її Міс Середземноморських ігор ще в 2009 році, а потім на американському спортивному сайті Bleacher Report хорватку назвали найкрасивішою конкуренткою на літніх Олімпійських іграх 2012 року Після чого ефектна блондинка отримала ще чимало титулів завдяки зовнішності.

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