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Гордись собой и своим телом! Самая красивая баскетболистка прекрасна в роли мамы

9 апреля, 17:09

Елена Павлова Елена Павлова

Эффектную блондинку Антонию Сандрич награждали всевозможными титулами, начиная с 2009 года

В 2020 году одна из самых красивых спортсменок мира, хорватская баскетболистка Антония Мишура-Сандрич, впервые стала мамой. Но сохранила свою чудесную фигуру и балует поклонников фото с очаровательной дочкой. А также решила рассказать, каково ей уже более года в новом статусе.

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"Сила женского тела неописуема, картина показывает, насколько сильна на самом деле женщина, потому что она приносит в мир новую жизнь. Жизнь, о которой она заботилась 9 месяцев. Женщина, которая переживает взлеты и падения, и всегда остается сильная. Быть женщиной и матерью – это на самом деле что-то прекрасное, так что гордись быть женщиной, гордись, потому что ты – мать, гордись собой и своим телом до и после беременности, это все часть материнства", – написала Антония в Instagram

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Напомним, что Антонию часто называют самой красивой спортсменкой из Хорватии. Журналисты и фотографы назвали ее Мисс Средиземноморских игр еще в 2009 году, а затем на американском спортивном сайте Bleacher Report хорватку назвали самой красивой конкуренткой на летних Олимпийских играх 2012. После чего эффектная блондинка получила еще немало титулов благодаря внешности.

Ранее мы писали, что звезда реалити-шоу Кардашьян собирается выйти за топ-игрока НБА, но фанаты в гневе.

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