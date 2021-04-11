Команда-дебютант с ходу выиграла чемпионат Украины

В украинской женской Суперлиге определился чемпион. В субботу вечером Прометей из Каменского обыграл в столице Киев-Баскет со счетом 86:75 и довел счет в серии до трех побед до 3:0. Таким образом, команда из Днепропетровской области в первый же свой сезон стала лучшей в стране.
Тем временем, тренер-обидчик сборной России пришел в чемпионат Украины.
Естественно, стоит признать, что главным составляющим успеха команды Виктории Большаковой стала хорошая финансовая стабильность. Это позволило клубу собрать сильных украинских баскетболисток и пригласить нескольких легионерок. Прометей выиграл все 28 встреч регулярного чемпионата, а затем в плей-офф не оставил шансов Динамо и Киев-Баскету.
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Интересно, что еще продолжается серия за бронзовые медали. Динамо и Франковск выиграли по два матча на своих площадках. Решающая битва пройдет во вторник в Киеве.
Вспомним, как сборная Украины побеждала команду Португалии:
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