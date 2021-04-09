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Тренер-кривдник збірної Росії прийшов в чемпіонат України

9 квітня, 19:22

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ізраїльтянин Ронен Гінзбург буде тренувати баскетболістів Прометею

Сьогодні в українському баскетболі відбулася гучна зміна тренерів. Прометей з Кам'янського відправив у відставку Віталія Чернія, а замість нього призначив іменитого ізраїльтянина Ронена Гінзбурга (на фото). 57-річний фахівець також є багаторічним наставником збірної Чехії.

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Тим часом, в чемпіонаті України тренера образили – він видав найкоротшу пресконференцію.

Новину на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Прометею Володимир Дубинський.

Причиною для звільнення Чернія стали невдачі команди на міжнародній арені і виліт в 1/4 Кубка України. Керівництво клубу вирішило не чекати закінчення сезону. Зауважимо, що за Прометей виступає кілька "міцних" легіонерів і баскетболісти збірної України. Зараз колектив з Дніпропетровської області займає четверте місце у вітчизняній Суперлізі.

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Гінзбург в 2011-2017 рр. тренував чеський Німбург, а з 2013 року очолює збірну цієї країни. Чехи вперше за майже 40 років пробилися до фінальної частини чемпіонату світу і в 2019 році посіли шосте місце. При цьому вони обіграли збірну Росії і виступили навіть краще команди США. Пів року тому Ронен отримав громадянство Чехії.

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Відео: facebook.com/zelenskiy95

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