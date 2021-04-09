Команда українців пробилася до фіналу Єврокубка

У п'ятницю ввечері визначився перший фіналіст баскетбольного Єврокубка – другого за значимістю клубного турніру Старого Світу. Представник чемпіонату Франції, Монако, двічі обіграв іспанську Гран-Канарію в півфінальній серії до двох перемог – 82:77 вдома та 76:74 в гостях.

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Тим часом, тренер-кривдник збірної Росії прийшов в чемпіонат України.

Примітним ж для наших любителів баскетболу є той факт, що другим тренером в клубі працює колишній гравець збірної України Сергій Гладир. До цього він п'ять років провів у складі Монако в якості гравця. Президент клубу – також українець Сергій Дядечко, який свого часу володів БК Донецьк. Менеджер Монако – колишній журналіст Олексій Єфімов. Головний же тренер – чорногорець Звєздан Мітрович, який 12 років пропрацював в Україні з Хіміком, Кривбасом, Будівельником і Азовмашем.

Цікаво, що у другій зустрічі гравці Монако вирвали перемогу на останній хвилині, до цього рахунок був 74:74. А одним з арбітрів поєдинку був українець Микола Амбросов.

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Суперником команди української діаспори в Монако по фіналу буде переможець дуелі між російським УНІКСом і італійським Віртусом з Болоньї. У серії до двох перемог суперники обмінялися успіхами на своїх майданчиках – 80:76 і 85:81.

Нещодавно ексгравець російського клубу жорстоко побив і спотворив дівчину.

Дивіться, як тренер збірної України Айнарс Багатскіс закинув м'яч із центра майданчика:

Тренер збірної України Айнарс Багатскіс забив з центру майданчика Відео: ФБУ

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