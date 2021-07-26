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В 13 лет выиграла Олимпиаду! Рекорд Токио-2020

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 10:04
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13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия стала самой юной чемпионкой нынешней Олимпиады и второй по возрасту – за всю историю Игр
Юная чемпионка Момидзи Нисия
Юная чемпионка Момидзи Нисия / Фото: Reuters

13-летняя Момидзи Нисия из Осаки выиграла "золото" Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине "стрит".

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, уступив в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр за всю историю лишь американке Марджори Гестринг. Та победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.

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Отметим, что соревнования по скейтбордингу проводились в Токио впервые в истории олимпийского движения.

Бразильской спортсменке Райссе Лил, занявшей второе место, также 13 лет. Еще одной японке Фуне Накаями, завоевавшей "бронзу", – 16.

Олимпиада-2020. Скейтбординг. Девушки. Стрит

  • 1. Момидзи Нисия (Япония) – 15,26 балла
  • 2. Райсса Лил (Бразилия) – 14,64
  • 3. Фуна Накаями (Япония) – 14,49

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Ранее мы писали, что россияне позавидуют премиям украинцев на Олимпиаде. Дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщик Игорь Рейзлин, добывшие по бронзовой награде на Играх-2020 в Токио, получат от Украины такие же вознаграждения, какие в РФ предусмотрены за "золото".

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