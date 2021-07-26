У 13 років виграла Олімпіаду! Рекорд Токіо-2020

13-річна Момідзі Нісія з Осаки виграла "золото" Олімпіади-2020 в Токіо в дисципліні "стріт".
Нісія виграла у віці 13 років і 330 днів, поступившись у списку наймолодших олімпійських чемпіонів літніх Ігор за всю історію лише американці Марджорі Гестрінг. Та перемогла в стрибках у воду на Олімпіаді-1936 в Берліні у віці 13 років і 268 днів.
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Відзначимо, що змагання зі скейтбордингу проводилися в Токіо вперше в історії олімпійського руху.
Бразильській спортсменці Райссі Ліл, яка посіла другий рядок, також 13 років. Ще одній японці Фуні Накаямі, яка здобула "бронзу", – 16.
Олімпіада-2020. Скейтбординг. Дівчата. Стріт
- 1. Момідзі Нісія (Японія) – 15,26 бала
- 2. Райсса Ліл (Бразилія) – 14,64
- 3. Фуна Накаямі (Японія) – 14,49
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Раніше ми писали, що росіяни позаздрять преміям українців на Олімпіаді. Дзюдоїстка Дар'я Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін, які здобули по бронзовій нагороді на Іграх-2020 у Токіо, отримають від України такі ж винагороди, які в РФ передбачені за "золото".