У 13 років виграла Олімпіаду! Рекорд Токіо-2020

13-річна японська скейтбордистка Момідзі Нісія стала наймолодшою чемпіонкою цьогорічної Олімпіади і другою за віком – за всю історію Ігор

Юна чемпіонка Момідзі Нісія / Фото: Reuters

13-річна Момідзі Нісія з Осаки виграла "золото" Олімпіади-2020 в Токіо в дисципліні "стріт".

Нісія виграла у віці 13 років і 330 днів, поступившись у списку наймолодших олімпійських чемпіонів літніх Ігор за всю історію лише американці Марджорі Гестрінг. Та перемогла в стрибках у воду на Олімпіаді-1936 в Берліні у віці 13 років і 268 днів.

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Відзначимо, що змагання зі скейтбордингу проводилися в Токіо вперше в історії олімпійського руху.

Бразильській спортсменці Райссі Ліл, яка посіла другий рядок, також 13 років. Ще одній японці Фуні Накаямі, яка здобула "бронзу", – 16.

Олімпіада-2020. Скейтбординг. Дівчата. Стріт

1. Момідзі Нісія (Японія) – 15,26 бала

2. Райсса Ліл (Бразилія) – 14,64

3. Фуна Накаямі (Японія) – 14,49

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Раніше ми писали, що росіяни позаздрять преміям українців на Олімпіаді. Дзюдоїстка Дар'я Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін, які здобули по бронзовій нагороді на Іграх-2020 у Токіо, отримають від України такі ж винагороди, які в РФ передбачені за "золото".