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Утро провалов: украинский теннисист покидает Олимпиаду после триллера в 7 сетах

Елена Павлова Елена Павлова
26 июля, 08:19
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Лидер украинского настольного тенниса Коу Лей в понедельник завершил выступления на олимпийском турнире в Токио во втором круге, но показал характер
Коу Лей завершил выступления в Токио
Коу Лей завершил выступления в Токио / Фото: Reuters

После победы в первом раунде Олимпиады над тунисцем Адамом Хамамом во втором круге 33-летний Коу Лей в напряженной борьбе уступил Омару Ассару из Египта и покидает Игры-2020. Ранее украинке не хватило очка, чтобы попасть в финал в стрельбе.

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Старт поединка Коу Лей провалил. Украинец проиграл три стартовых сета, но затем сумел собраться, вернуться в борьбу и сравнял счет – 3:3. Но в решающем, седьмом, сете не смог навязать борьбу сопернику, проиграв 4:11 и 3:4 – по сетам.

Напомним, что Коу Лей родился в Пекине. В Украину переехал в 2005 году по приглашению донецкого клуба. Перед Олимпиадой 2008 года получил украинское гражданство. Становился призером Европейских игр-2015 и чемпионата Европы.

Коу Лей на Олимпиаде в Токио
Коу Лей на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

В тренде

Напомним, что понедельник на Олимпиаде в Токио начался с сенсации – украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу на Играх уже на стадии 1/16 финала.

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

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