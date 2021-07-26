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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ранок провалів: український тенісист залишає Олімпіаду після трилера у 7 сетах

Олена Павлова Олена Павлова
26 липня, 08:19
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Лідер українського настільного тенісу Коу Лей в понеділок завершив виступи на олімпійському турнірі в Токіо у другому колі, але показав характер
Коу Лей завершив виступи в Токіо
Коу Лей завершив виступи в Токіо / Фото: Reuters

Після перемоги в першому раунді Олімпіади над тунісців Адамом хамам у другому колі 33-річний Коу Лей в напруженій боротьбі поступився Омару Ассаром з Єгипту і залишає Ігри-2020. раніше українці не вистачило очка, щоб потрапити в фінал в стрільбі.

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Старт поєдинку Коу Лей провалив . Українець програв три стартові сети, але потім зумів зібратися, повернутися в боротьбу і зрівняв рахунок – 3: 3. Але у вирішальному, сьомому, сеті не зміг нав'язати боротьбу суперникові, програвши 4:11 і 3: 4 – по сетах.

Нагадаємо, що Коу Лей народився в Пекіні . В Україну переїхав в 2005 році на запрошення донецького клубу. Перед Олімпіадою 2008 року отримав українське громадянство. Ставав призером Європейських ігор-2015 і чемпіонату Європи.

Коу Лей на Олімпіаді в Токіо
Коу Лей на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

В тренді

Нагадаємо, що понеділок на Олімпіаді в Токіо почався з сенсації – українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу на Іграх вже на стадії 1/16 фіналу.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020 , Де вказано київський час стартів змагань.

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