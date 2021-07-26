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Олімпіада 2020 в Токіо

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Пакуй рушницю! Українці не вистачило 1 очка, щоб потрапити до фіналу Олімпіади у стрільбі

Олена Павлова Олена Павлова
26 липня, 07:45
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Призер Кубка світу у стендовій стрільбі Ірина Маловічко не змогла показати всю свою майстерність в кваліфікації Олімпійських ігор-2020 в Японії
Ірина Маловічко під час підготовки
Ірина Маловічко під час підготовки / Фото: НОК України

Понеділок на Олімпіаді в Токіо почався з сенсації – українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу на Іграх вже на стадії 1/16 фіналу. А потім українка Ірина Маловічко, що представляє нашу країну в стендовій стрільбі, не зуміла пробитися до фіналу Олімпіади в скиті.

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Після першого дня кваліфікації Ірина вибила 71 очко і займала 11-ту позицію. Після першої серії другого дня відбору українка вибила 25 очок з 25 можливих і навіть тимчасово піднялася на третє місце.

Однак два промахи в останній серії опустили Маловичко на восьму позицію. А для потрапляння до фінальної шістки українці, яка в червні була призером Кубка світу, не вистачило всього одного очка.

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Раніше шпажист Ігор Рейзлін приніс Україні другу нагороду Токіо.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

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