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Олимпиада 2020 в Токио

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Скандал на Олимпиаде! Лодка трансляции чуть не задавила в воде триатлонистов (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 08:58
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Во время старта мужского триатлона на Олимпиаде-2020 в Токио произошел курьезный момент, который едва не обернулся для участников соревнований бедой
Лодка едва не наехала на спортсменов
Лодка едва не наехала на спортсменов / Фото: Reuters

Лодка телетрансляции подплыла слишком близко к стартовому мостику спортсменов. После старта она не успела отплыть от триатлонистов, из-за чего часть участников не смогла начать заплыв, оставшись на пристани.

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При этом лодка двигалась задним ходом и чуть не задавила нескольких атлетов, которые уже пребывали в воде.

К счастью, обошлось без жертв.

В связи со случившимся конфузом, спустя 13 секунд после начала соревнований, был дан гудок о фальстарте. Но некоторые триатлонисты его не услышали и продолжили заплыв.

За ними пришлось отправить лодку. Некоторые к тому моменту отплыли на 200 метров.

В итоге рестарт, подобных которому в олимпийском триатлоне еще не было, состоялся.

Спортсмены проплыли полтора километра, проехали на велосипеде 40 км и пробежали 10 км. Быстрее всех к финишу пришел норвежец Кристиан Блюменфельд (1 час 45 минут 4 секунды), который принес своей стране первое олимпийское "золото" Токио.

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Вторым стал британец Алекс Йи, проигравший чемпиону 11 секунд. Третий результат у Хэйдена Уайлда из Новой Зеландии, отставание которого от первого места составило 20 секунд.

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