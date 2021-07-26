Не признал кровавый режим: пловец отказался выступить на Олимпиаде после переворота

Пловец из Мьянмы Вин Хтет Оо отказался выступать за свою сборную на Олимпийских играх-2020 в Токио из-за военного переворота в стране в феврале 2021 года

Пловец из Мьянмы Вин Хтет Оо / Фото: Facebook

Спортсмен из Юго-Восточной Азии должен был представлять Мьянму на Олимпиаде в Токио на дистанции 50 м вольным стилем. Но после переворота заявил, что не может соревноваться под флагом военного режима, который нарушает права человека.

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Вин Хтет Оо призывал Международный олимпийский комитет отстранить НОК Мьянмы от участия в Олимпиаде. До апреля пловец просил МОК разрешить ему выступить под нейтральным флагом. Но МОК отказал, делая упор на сохранении политического нейтралитета – сообщает Time.

"Когда произошел переворот, у меня и в мыслях не было представлять Мьянму под этим флагом, при военном режиме", – сказал Вин Хтет Оо в интервью Time

А ранее пловец, который теперь живет в Австралии, подчеркивал, что "принять Олимпийский комитет Мьянмы в его нынешнем виде – значит признать легитимность кровавого режима"

Ранее разборки за медали в плавании завершились сенсацией и мировым рекордом.

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