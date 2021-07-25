Разборки за медали в плавании завершились сенсацией и мировым рекордом

Первыми разыгрывали медали в комплексном плавании на 400 метров среди мужчин. Золотая награда досталась американцу Чейзу Калишу, опередившего своего соотечественника Джэя Литерленда на 0,86 секунды. Бронза у Брендона Смита из Австралии.
- Чейз Калиш (США) – 4:09.42
- Джэй Литерленд (США) + 0.86
- Брендон Смит (Австралия) + 0.96
В заплыве вольным стилем на 400 метров у мужчин сенсационную победу одержал тунисский пловец Ахмед Хафнауи, хотя накануне он был самым медленным в квалификации из тех, кто пробился в финал.
- Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3:43.36
- Джек Маклафлин (Австралия) + 0.16
- Киран Смит (США) + 0.58
Далее состоялись медальные заплывы у женщин. В комплексном плавании на 400 метров победу отпраздновала японка Юи Охаси, следом за ней финишировали американки Эмма Веянт и Хали Фликингер.
- Юи Охаси (Япония) – 4:32.08
- Эмма Веянт (США) + 0.68
- Хали Фликингер (США) + 2.82
В последнем медальном заплыве воскресенья разыгрывали награды в женской эстафете вольным стилем на 400 метров. Здесь с мировым рекордом победу одержала команда Австралии.
- Австралия – 3:29.69 (мировой рекорд)
- Канада + 3.09
- США + 3.12
Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.
Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.
Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.