Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Разборки за медали в плавании завершились сенсацией и мировым рекордом

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 июля, 09:28
Копировать ссылку
В воскресенье, 25 июля, в Токио прошли медальные соревнования в плавании. Сегодня на Олимпиаде определили чемпионов в четырех разных дисциплинах. Украинцы в заплывах не были представлены
в Токио разыграли медали в четырех дисциплинах
в Токио разыграли медали в четырех дисциплинах / Фото: Reuters

Первыми разыгрывали медали в комплексном плавании на 400 метров среди мужчин. Золотая награда досталась американцу Чейзу Калишу, опередившего своего соотечественника Джэя Литерленда на 0,86 секунды. Бронза у Брендона Смита из Австралии.

  • Чейз Калиш (США) – 4:09.42
  • Джэй Литерленд (США) + 0.86
  • Брендон Смит (Австралия) + 0.96

В заплыве вольным стилем на 400 метров у мужчин сенсационную победу одержал тунисский пловец Ахмед Хафнауи, хотя накануне он был самым медленным в квалификации из тех, кто пробился в финал.

  • Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3:43.36
  • Джек Маклафлин (Австралия) + 0.16
  • Киран Смит (США) + 0.58

Далее состоялись медальные заплывы у женщин. В комплексном плавании на 400 метров победу отпраздновала японка Юи Охаси, следом за ней финишировали американки Эмма Веянт и Хали Фликингер.

  • Юи Охаси (Япония) – 4:32.08
  • Эмма Веянт (США) + 0.68
  • Хали Фликингер (США) + 2.82

В последнем медальном заплыве воскресенья разыгрывали награды в женской эстафете вольным стилем на 400 метров. Здесь с мировым рекордом победу одержала команда Австралии.

В тренде
  • Австралия – 3:29.69 (мировой рекорд)
  • Канада + 3.09
  • США + 3.12

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Медали Олимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
3
0
1
4
2
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
3
flag Италия ИталияIT
1
1
0
2
4
flag XK
1
0
0
1
5
flag Таиланд ТаиландTH
1
0
0
1
6
flag Венгрия ВенгрияHU
1
0
0
1
7
flag Эквадор ЭквадорEC
1
0
0
1
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
2
3
9
flag Япония ЯпонияJP
1
1
0
2
10
flag Эстония ЭстонияEE
0
0
1
1
Медальный зачет
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять