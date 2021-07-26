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Олімпіада 2020 в Токіо

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Не визнав кривавий режим: плавець відмовився виступити на Олімпіаді після перевороту

Олена Павлова Олена Павлова
26 липня, 09:05
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Плавець з М'янми Він Хтет Оо відмовився виступати за свою збірну на Олімпійських іграх-2020 в Токіо через військовий перевороту в країні в лютому 2021 року
Плавець з М'янми Вин Хтет Оо
Плавець з М'янми Вин Хтет Оо / Фото: Facebook

Спортсмен з Південно-Східної Азії повинен був представляти М'янму на Олімпіаді в Токіо на дистанції 50 м вільним стилем. Але після перевороту заявив, що не може змагатися під прапором військового режиму, який порушує права людини.

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Він Хтет Оо закликав Міжнародний олімпійський комітет відсторонити НОК М'янми від участі в Олімпіаді. До квітня плавець просив МОК дозволити йому виступити під нейтральним прапором. Але МОК відмовив, спираючись на збереження політичного нейтралітету – повідомляє Time.

"Коли стався переворот, у мене і в думках не було представляти М'янму під цим прапором, при військовому режимі", – сказав Він Хтет Оо в інтерв'ю Time

А раніше плавець, який тепер живе в Австралії, підкреслював, що "прийняти Олімпійський комітет М'янми в його нинішньому вигляді – значить визнати легітимність кривавого режиму"

Раніше розбірки за медалі в плаванні завершилися сенсацією і світовим рекордом.

Дивіться сюжет про плавця з М'янми, який пожертвував своєю мрією

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