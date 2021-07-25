Найкраща українська плавчиха провалилася на Олімпіаді-2020

Українська плавчиха Дарина Зевіна невдало виступила в кваліфікації Олімпіади-2020 у плаванні на спині на дистанції 100 метрів. Найкраща наша "русалка" фінішувала у третьому десятку

Дарина Зевіна провалилася на Олімпіаді / Фото: Reuters

У своєму запливі українка виявилася шостою, продемонструвавши час 1:01.97, однак у зведеній таблиці Зевіна посіла лише 30-те місце, а до фіналу виходять 16 спортсменок

Відставання від лідера становило 4.09 секунди. До речі, австралійка Кейлі Маккеон, що продемонструвала найкращий час (57.88), встановила олімпійський рекорд. Їй же належить світовий рекорд (57.45).

На цьому виступ Зевіної на Олімпіаді-2020 не закінчується. 29 липня Дарина змагатиметься в кваліфікації на спині на 200 метрів. Сподіваємося, що українка поліпшить свої позиції.

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