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Олімпіада 2020 в Токіо

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Найкраща українська плавчиха провалилася на Олімпіаді-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 липня, 15:12
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Українська плавчиха Дарина Зевіна невдало виступила в кваліфікації Олімпіади-2020 у плаванні на спині на дистанції 100 метрів. Найкраща наша "русалка" фінішувала у третьому десятку
Дарина Зевіна провалилася на Олімпіаді
Дарина Зевіна провалилася на Олімпіаді / Фото: Reuters

У своєму запливі українка виявилася шостою, продемонструвавши час 1:01.97, однак у зведеній таблиці Зевіна посіла лише 30-те місце, а до фіналу виходять 16 спортсменок

Відставання від лідера становило 4.09 секунди. До речі, австралійка Кейлі Маккеон, що продемонструвала найкращий час (57.88), встановила олімпійський рекорд. Їй же належить світовий рекорд (57.45).

На цьому виступ Зевіної на Олімпіаді-2020 не закінчується. 29 липня Дарина змагатиметься в кваліфікації на спині на 200 метрів. Сподіваємося, що українка поліпшить свої позиції.

В тренді

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.

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flag XK
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flag Іран ІранIR
1
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flag Еквадор ЕквадорEC
1
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1
0
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1
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