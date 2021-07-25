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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розборки за медалі в плаванні завершилися сенсацією і світовим рекордом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 липня, 09:28
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У неділю, 25 липня, в Токіо відбулися медальні змагання в плаванні. Сьогодні на Олімпіаді визначили чемпіонів у чотирьох різних дисциплінах. Українці в запливах не були представлені
В Токіо розіграли медалі в чотирьох дисциплінах
В Токіо розіграли медалі в чотирьох дисциплінах / Фото: Reuters

Першими розігрували медалі в комплексному плаванні на 400 метрів серед чоловіків. Золота нагорода дісталася американцеві Чейзу Калішу, який випередив свого співвітчизника Джея Літерленда на 0,86 секунди. Бронза у Брендона Сміта з Австралії.

  • Чейз Каліш (США) – 4: 09.42
  • Джей Літерленд (США) + 0.86
  • Брендон Сміт (Австралія) + 0.96

У запливі вільним стилем на 400 метрів у чоловіків сенсаційну перемогу здобув туніський плавець Ахмед Хафнауі, хоча напередодні він був найповільнішим в кваліфікації з тих, хто пробився до фіналу.

  • Ахмед Хафнауі (Туніс) – 3: 43.36
  • Джек Маклафлін (Австралія) + 0.16
  • Кіран Сміт (США) + 0.58

Далі відбулися медальні запливи у жінок. У комплексному плаванні на 400 метрів перемогу відсвяткувала японка Юї Охасі, слідом за нею фінішували американки Емма Веянт і Халі Флікінгер.

  • Юї Охасі (Японія) – 4: 32.08
  • Емма Веянт (США) + 0.68
  • Халі Флікінгер (США) + 2.82

В останньому медальному запливі неділі розігрували нагороди в жіночій естафеті вільним стилем на 400 метрів. Тут зі світовим рекордом перемогу здобула команда Австралії.

В тренді
  • Австралія – 3: 29.69 (світовий рекорд)
  • Канада + 3.09
  • США + 3.12

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.

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