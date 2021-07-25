Розборки за медалі в плаванні завершилися сенсацією і світовим рекордом

Першими розігрували медалі в комплексному плаванні на 400 метрів серед чоловіків. Золота нагорода дісталася американцеві Чейзу Калішу, який випередив свого співвітчизника Джея Літерленда на 0,86 секунди. Бронза у Брендона Сміта з Австралії.
- Чейз Каліш (США) – 4: 09.42
- Джей Літерленд (США) + 0.86
- Брендон Сміт (Австралія) + 0.96
У запливі вільним стилем на 400 метрів у чоловіків сенсаційну перемогу здобув туніський плавець Ахмед Хафнауі, хоча напередодні він був найповільнішим в кваліфікації з тих, хто пробився до фіналу.
- Ахмед Хафнауі (Туніс) – 3: 43.36
- Джек Маклафлін (Австралія) + 0.16
- Кіран Сміт (США) + 0.58
Далі відбулися медальні запливи у жінок. У комплексному плаванні на 400 метрів перемогу відсвяткувала японка Юї Охасі, слідом за нею фінішували американки Емма Веянт і Халі Флікінгер.
- Юї Охасі (Японія) – 4: 32.08
- Емма Веянт (США) + 0.68
- Халі Флікінгер (США) + 2.82
В останньому медальному запливі неділі розігрували нагороди в жіночій естафеті вільним стилем на 400 метрів. Тут зі світовим рекордом перемогу здобула команда Австралії.
- Австралія – 3: 29.69 (світовий рекорд)
- Канада + 3.09
- США + 3.12
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.