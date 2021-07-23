Россия вырезала Украину на церемонии открытия Олимпиады. А у нас на ТВ россиян показали

Первый канал РФ ушел на рекламу перед выходом спортсменов национальной команды Украины во время сегодняшней церемонии открытия летней Олимпиады в Токио

Парад команд на церемонии открытия / Фото: Reuters, Instagram

Таким образом зрители в России выход украинских спортсменов на церемонии открытия Игр не увидели, вместо этого росТВ предложило им рекламные ролики.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Что интересно, аналогичной цензуры по отношению к сборной Олимпийского комитета России со стороны украинского ТВ не было. Во время трансляции церемонии на UA:Перший видео с выходом россиян не вырезали.

Отметим, что в наказание за допинг-грехи россияне выступают в Токио не под национальным флагом, а под флагом Международного олимпийского комитета.

А вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать вступление из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского.