Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали

Перший канал РФ пішов на рекламу перед виходом спортсменів національної команди України під час сьогоднішньої церемонії відкриття літньої Олімпіади в Токіо

Парад команд на церемонії відкриття / Фото: Reuters, Instagram

Отже, глядачі в Росії вихід українських спортсменів на церемонії відкриття Ігор не побачили, натомість росТВ запропонувало своїй аудиторії рекламу.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Що цікаво, аналогічної цензури щодо збірної Олімпійського комітету Росії з боку українського ТБ не було. Під час трансляції церемонії відкриття Ігор на UA:Перший відео з виходом росіян не вирізали.

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Відзначимо, що за свої допінг-гріхи росіяни виступають в Токіо не під національним прапором, а під прапором Міжнародного олімпійського комітету.

А замість гімну Росії на церемоніях нагородження звучатиме вступ з концерту №1 для фортепіано композитора українського походження Петра Чайковського.