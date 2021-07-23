Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали

Отже, глядачі в Росії вихід українських спортсменів на церемонії відкриття Ігор не побачили, натомість росТВ запропонувало своїй аудиторії рекламу.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
Що цікаво, аналогічної цензури щодо збірної Олімпійського комітету Росії з боку українського ТБ не було. Під час трансляції церемонії відкриття Ігор на UA:Перший відео з виходом росіян не вирізали.
Відзначимо, що за свої допінг-гріхи росіяни виступають в Токіо не під національним прапором, а під прапором Міжнародного олімпійського комітету.
А замість гімну Росії на церемоніях нагородження звучатиме вступ з концерту №1 для фортепіано композитора українського походження Петра Чайковського.